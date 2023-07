L’OM est sans nouvelles d’Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

Bientôt la fin du feuilleton Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille ? Pourtant, la belle histoire avait bien débuté l’été dernier lorsque le club phocéen parvenait à recruter l’attaquant chilien, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec l’Inter Milan. Mais moins d’un an plus tard et au sortir d’une saison remarquable sur le plan individuel (44 rencontres, 18 buts et 3 passes décisives TCC), nous évoquions hier que le joueur de 34 ans, dont le bail avec l’OM a expiré le mois dernier, aurait refusé une revalorisation de son contrat à la hauteur de 30% par rapport à la saison dernière.

Et comme si cette situation inconfortable ne suffisait pas, L’Equipe informe que l’ancien buteur d’Arsenal et du FC Barcelone ne donne plus signe de vie aux dirigeants phocéens. Au vu des difficultés rencontrées, Pablo Longoria et ses acolytes envisagent d’abandonner les négociations avec le Chilien pour accélérer son mercato. Outre Iliman Ndiaye, Elye Wahi et Wissam Ben Yedder sont les autres pistes étudiées pour tenter de faire oublier Alexis Sanchez qui a pourtant brillé par son talent et son expérience la saison passée en Ligue 1.

