Ligue des Nations : l'Ukraine déroule contre l'Arménie

Le groupe 1 de la Ligue B de Ligue des Nations offrait un duel entre l'Arménie (4e, 3 points) et l'Ukraine (2e, 7 points) pour le compte de la cinquième journée. Lucas Zelaryan partait en contre et tombait déjà sur Andriy Lunin (5e).Mieux entrés dans le match, les Arméniens faisaient mal dans la verticalité, mais l'Ukraine relevait doucement la tête. Sur un débordement côté gauche, Vitaliy Mykolenko trouvait dans la surface Viktor Tsygankov qui transmettait pour Oleksandr Zubkov. Le joueur du Shakhtar Donetsk centrait fort devant le but et Oleksandr Tymchyk se jetait pour conclure au second poteau (1-0, 22e).

En seconde période, le buteur Oleksandr Tymchyk se muait désormais en passeur pour Oleksandr Zubkov et lui rendait la pareille (2-0, 57e). En grande forme, l'ancien de Ferencvaros Oleksandr Zubkov surprenait le gardien d'un piqué et Artem Dovbyk suivait bien pour conclure (3-0, 69e). Le milieu des Girondins de Bordeaux Danylo Ignatenko inscrivait même son premier but avec la Zbirna (4-0, 81e) alors qu'Artem Dovbyk s'est offert un doublé d'un joli numéro technique (5-0, 84e). Déroulant et faisant tourner, l'Ukraine s'impose 5-0 et prend provisoirement la tête du groupe grâce à ce succès avec 1 point d'avance sur l'Écosse. En cas de victoire irlandaise à 20h45 contre la Tartan Army, l'Arménie sera reléguée en Ligue C.