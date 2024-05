Le Barça en passe de doubler le PSG pour une pépite sud-américaine

Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n’ont pas fini de se battre. Outre les résultats sportifs, les deux clubs européens sont souvent liés sur le marché des transferts, à l’image de Neymar, Xavi Simons, Ousmane Dembélé ou plus récemment Lamine Yamal, qui était annoncé comme une priorité pour les Parisiens. Pour l’avenir aussi, le PSG s’était renseigné pour faire venir une jeune pépite sud-américaine dès cet hiver, mais cette fois, le Barça semble avoir devancé les Franciliens.

La suite après cette publicité

Il s’agit d’Allen Obando (17 ans). Présenté comme l’une des plus belles promesses du football sud-américain, ce jeune attaquant équatorien a déjà disputé 9 rencontres avec l’équipe première du SC Barcelona (1 but, 2 passes décisives). Également suivi par l’AS Monaco, il était dans les plans des Rouge et Bleu, qui auraient déjà fait une offre : «c’est vrai pour le PSG. Ils sont extrêmement intéressés (par Allen Obando), ils ont fait une offre qui répond aux attentes du club, et ça a été une offre assez agressive. Ils veulent même que la famille d’Allen, son père, sa mère et le président du club, fassent le voyage pour négocier», expliquait le président du club, Antonio Alvarez, en janvier dernier.

À lire

La drôle de réaction de Safonov sur sa signature annoncée au PSG

Le club du joueur a rencontré le Barça

Mais depuis, les choses semblent avoir stagné pour Paris. Et selon Sport, le Barça est maintenant en train de finaliser l’arrivée de la sensation du football sud-américain. La presse équatorienne expliquait qu’une délégation du Barcelona SC de Guayaquil s’est rendue à Barcelone ces derniers jours pour rencontrer le conseil d’administration du club catalan, découvrir ses installations et finaliser l’éventuelle signature du joueur. L’opération serait en bonne voie pour les Blaugranas.

La suite après cette publicité

Antonio Álvarez a récemment assuré que les échanges «ont progressé. Ces jours-ci, nous avons été avec José Luis Nogales et Carlos Obando, le père d’Allen, qui regardaient en direct le match entre le Barça et le Rayo Vallecano. Le Barça était à la recherche d’Allen, il y a plusieurs mois. J’ai parlé avec Rafa Yuste, le vice-président sportif, et Deco, le directeur sportif du club», a-t-il assuré. Le Barça est donc en train de doubler le PSG pour Allen Obando, un joueur prometteur déjà appelé avec sa sélection nationale à l’âge de 17 ans.