OM : la belle confession de Valentin Rongier sur la flamme olympique

Les Jeux Olympiques sont le rêve de nombreux athlètes. Il s’agit du Graal pour de beaucoup de sports, mais pas vraiment pour le football, avec un tournoi olympique réservé aux espoirs. Le mythe olympique reste cependant ancré pour certains footballeurs, comme c’est le cas pour Valentin Rongier (29 ans). Il pourra difficilement faire partie de l’équipe Thierry Henry pour les Jeux de Paris, mais il sera porteur de la flamme olympique à Marseille. Dans une interview accordée à BFM Marseille Provence, le milieu actuellement blessé avec son l’OM, a admis avoir une requête pour l’organisation : « Je leur ai fait part d’un petit souhait personnel, j’aimerais beaucoup la porter devant le stade Vélodrome. Ce serait encore plus un symbole. »

Le capitaine de l’OM (169 matchs) est fier d’avoir l’opportunité de porter cette flamme olympique : « C’est une grande fierté, un moment unique dans une vie. Je suis très heureux. (…) Pour moi, (les Jeux) c’est un moment que je passe en famille et qu’on regardait quand j’étais plus jeune à chaque fois qu’on pouvait. Bien sûr je suis un petit peu patriote. Dans l’ensemble j’aime les épreuves assez spectaculaires comme le 100m, le 200m, les finales où il y a beaucoup d’adrénaline, beaucoup de pression. J’adore ça parce que ça me fait penser un petit peu au foot. » Valentin Rongier aura donc la chance de pouvoir accueillir cette flamme olympique en France. En effet, la torche, allumée sur le site d’Olympie en Grèce, arrivera dans un premier temps à Marseille le 28 mai avant d’entamer un périple de dans tout le pays (400 villes seront traversées).