Barça : Gerard Piqué voudrait éviter l'opération

Le FC Barcelone reste suspendu à l'évolution du cas Gerard Piqué (33 ans). Victime d'une entorse de 3ème degré au ligament latéral interne et une lésion partielle du ligament croisé du genou droit face à l'Atlético de Madrid, le défenseur central espagnol pourrait être absent entre quatre et six mois selon l'évolution de sa blessure.

Mais l'intéressé tergiverse sur la marche à suivre. Doit-il se faire opérer ? Peut-il éviter une opération ? Selon les informations de Sport, Piqué se serait rendu ce mercredi matin à la Ciudad Deportiva Joan Gamper à 11 heures pour y rencontrer le docteur Ramón Cugat, spécialiste de ce type de blessure. Après avoir réalisé une batterie de tests, le numéro trois du Barça songerait finalement à éviter l'opération. Conscient de l'enjeu, Gerard Piqué se donne encore quelques jours de réflexion pour trancher sur le sujet.