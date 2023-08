OM : Valentin Rongier compare Marcelino et Tudor

La suite après cette publicité

Battu mercredi soir sur le terrain du Panathinaïkos (1-0) en 3e tour préliminaire aller de Ligue des champions, le club phocéen débute sa saison de Ligue 1 ce samedi avec la réception du Stade de Reims au Vélodrome (17h). Présent en conférence de presse avant ce premier rendez-vous, Valentin Rongier a évoqué la philosophie de son nouvel entraîneur Marcelino. Un projet de jeu bien différent de celui prôné par son prédécesseur Igor Tudor.

«On doit s’adapter, d’autant plus que les deux styles sont complètement opposés entre Tudor qui nous demandait un pressing en un contre un quasiment tout terrain et Marcelino qui opte plus pour un pressing de zone mais en tant que joueur on doit s’adapter et vite assimiler tous les concepts. Il y a aussi plusieurs joueurs qui sont arrivés. C’est pour cela que ce n’est pas facile d’appréhender tous les concepts, mais on travaille tous les jours pour cela», a ainsi déclaré le milieu de terrain marseillais.

