OM : le triste record de Geronimo Rulli

Soirée difficile pour Geronimo Rulli. Présent dans les buts marseillais pour le choc face à Liverpool, le dernier rempart de l’OM est finalement allé chercher le ballon à trois reprises dans ses propres buts. Pire encore, l’ancien portier de l’Ajax a marqué contre son camp après un ballon dévié par son défenseur, Facundo Medina.

A noter, à ce titre, qu’en marquant contre son camp en Ligue des Champions, Rulli est devenu seulement le troisième joueur de l’histoire du club à subir ce sort dans la compétition, après César Azpilicueta (2010) et Alvaro Gonzalez (2020).