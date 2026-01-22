Ligue des Champions
OM : le triste record de Geronimo Rulli
1 min.
@Maxppp
Soirée difficile pour Geronimo Rulli. Présent dans les buts marseillais pour le choc face à Liverpool, le dernier rempart de l’OM est finalement allé chercher le ballon à trois reprises dans ses propres buts. Pire encore, l’ancien portier de l’Ajax a marqué contre son camp après un ballon dévié par son défenseur, Facundo Medina.
A noter, à ce titre, qu’en marquant contre son camp en Ligue des Champions, Rulli est devenu seulement le troisième joueur de l’histoire du club à subir ce sort dans la compétition, après César Azpilicueta (2010) et Alvaro Gonzalez (2020).
