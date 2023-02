AS Monaco : comment Aleksandr Golovin est devenu une référence en Ligue 1

La suite après cette publicité

Les montagnes russes, terme assez cocasse pour désigner le passage d’Aleksandr Golovin en Ligue 1 du côté de l’AS Monaco. Arrivé à l’été 2018 en provenance du CSKA Moscou contre 30 millions d’euros après le quart de finale de la Sbornaya à la Coupe du monde 2018, l’aigle de Kaltan arrivait dans le Championnat de France par la grande porte. Auréolé du statut de jeune espoir du football russe et européen grâce à une excellente saison 2017/2018 sur le plan personnel, l’enfant de la Sibérie avait tout de la bonne pioche pour les Asémistes. Malheureusement tout ne s’est pas passé comme prévu pour lui et le club de la Principauté. Il connaissait une première année galère dans un club qui a joué le maintien avec le licenciement de Leonardo Jardim, le passage de Thierry Henry et le retour du coach portugais.

Des débuts compliqués

Pas les meilleures conditions pour découvrir la Ligue 1. «Peut-être qu’il est allé au mauvais moment et au mauvais endroit, c’est en tout cas ce que je pense. […] S’il rejoignait un autre club, peut-être que les choses iraient mieux. Je sais ce que Sacha (surnom pour Aleksandr) vit aussi. Il ne comprend pas pourquoi cela se produit. L’équipe n’est pas mauvaise tout comme l’entraîneur, mais cela ne fonctionne pas. À Monaco, tout le monde est terrifié» expliquait d’ailleurs à l’époque son tout premier entraîneur Aleksandr Plyasunov à Championat. Finalement, Monaco s’est maintenu et la fin de saison d’Aleksandr Golovin a été correcte individuellement puisqu’il a été l’un des artisans de la survie de l’ASM dans l’élite française.

Mieux la saison suivante où sa polyvalence lui a permis d’évoluer aussi bien dans l’entrejeu qu’en tant que meneur avancé ou ailier, il a su prendre plus de poids dans le jeu de son équipe. Mais là encore, l’aventure connaissait ses balbutiements. Moins en vue lorsque Robert Moreno a pris en main l’équipe, il a manqué une balle de match contre Nice avant que Kasper Dolberg marque dans la foulée (2-1). Un match anodin sur le moment, mais qui était finalement le dernier de la saison 2019/2020 puisque la pandémie de Covid-19 gelait la saison et voyait l’ASM manquer de justesse une qualification européenne. Robert Moreno limogé par la suite, c’est le Croate Niko Kovac qui prenait la suite et c’est là qu’on voyait un visage encore plus séduisant d’Aleksandr Golovin.

Niko Kovac a su relancer sa progression

Sous les ordres de l’ancien coach du Bayern Munich, le Tsar montrait de bonnes dispositions en préparation et sur son premier match contre Reims (2-2) avec une offrande, mais une blessure à l’ischio contre Metz (1-0) lors de la journée suivante lui faisait manquer toute la fin d’année 2020. Revenu le 6 janvier 2021 contre Lorient (5-2), il donnait le ton avec un but magistral seulement quatre secondes après son entrée en jeu. Impactant sur la fin de saison, il terminera avec 5 buts et 9 offrandes en 21 matches de Ligue 1, ce qui permettra aux siens de réaliser une fin d’exercice canon, synonyme de lutte pour le titre, et qui s’achèvera avec une belle troisième place. Il réalisera notamment ce qui reste l’un des ses meilleurs matches en Ligue 1 contre Nîmes (4-3) avec un triplé et une passe décisive.

Complètement sous le charme, Niko Kovac ira même faire une comparaison osée en novembre 2021, mais qui témoigne de l’importance du Russe dans l’AS Monaco qu’il a construit : «Golovin est un joueur important pour nous, nous avons beaucoup de joueurs importants (…) Chaque équipe a ses cadres et Golovin est important pour nous. Barcelone avec Messi est différent de Barcelone sans Messi. Ce n’est pas la même équipe. Cela reste le même club, le même groupe, mais sans son grand joueur. L’an passé, en début de saison, on avait vu la difficulté pour nous de créer du jeu en son absence. C’est une garantie pour nous dans le jeu. C’est un garçon intelligent, mais un peu introverti (…) Dès la saison passée, je lui ai dit, tu dois t’imposer davantage, marquer plus, faire plus de passes décisives, être plus souvent décisif.» Cependant, là encore, Aleksandr Golovin connaîtra des moments plus compliqués à l’image de Monaco.

Un nouveau moment de rodage sous Philippe Clement

Suite à l’échec en barrages de Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk à l’été 2021, l’AS Monaco va balbutier son football et restera longtemps dans le ventre mou. Aleksandr Golovin connaîtra aussi un début d’exercice un peu moyen (3 buts et 5 passes décisives en 25 matches sur le début de saison. Gêné par les pépins physiques, il aura du mal à se reprendre et retrouver sa place dans l’effectif de Philippe Clement qui avait pris la suite de Niko Kovac à mi-saison. Mais là encore, un grand ASM a besoin d’un grand Aleksandr Golovin. De retour en forme au meilleur des moments et lors d’un match référence contre le PSG (3-0), il sera clef dans une série de 9 victoires de rang qui permettra à l’AS Monaco de terminer la saison en boulet de canon pour finir troisième.

Cependant, telle une histoire sans fin, l’AS Monaco connaissait un échec européen en tour préliminaire de Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven et Aleksandr Golovin n’était pas au niveau attendu. Là aussi, les résultats étaient décevants et les doutes montaient sur la capacité du Russe à répondre totalement aux attentes sous les couleurs asémistes. Capable de bonne chose depuis son arrivée, il a toujours eu des moments plus compliqués dans une saison que ce soit physiquement ou dans la régularité sur le terrain. Mais cette fois, les choses semblent avoir changé avec la continuité du projet lancé par Philippe Clement.

Un Golo’ taille patron

D’ailleurs, un vrai projet individuel a été mis en place avec lui pour qu’il se renforce physiquement comme nous vous l’avons expliqué. «C’est l’un des joueurs qui a le plus grandi ces derniers mois, sur, mais aussi en dehors du terrain. Il y a quelques mois, j’avais rigolé avec lui en lui disant qu’il avait un corps d’un enfant de 12 ans (sourire). Aujourd’hui, ce n’est pas encore Arnold Schwarzenegger, mais il a progressé en endurance et sur plein d’autres secteurs. Je dois le remercier, ainsi que mon staff qui travaille beaucoup avec lui, que ce soit avant, pendant et après l’entraînement. Golo avait toutes les cartes en main et on voit les résultats aujourd’hui» expliquait d’ailleurs un Philippe Clement enthousiaste. Et il y a de quoi !

Lançant véritablement sa saison contre Reims (3-0) le 18 septembre dernier, Aleksandr Golovin a multiplié les prestations de plus en plus convaincantes et affiche un bilan solide avec 4 buts et 7 offrandes en 30 matches cette saison. Au-delà des buts, c’est surtout sa régularité, sa consistance et son impact dans l’équipe qui n’a eu de cesse de s’améliorer. Avec sa 26e passe décisive depuis son arrivée à Monaco, il est d’ailleurs le meilleur distributeur de caviars au 21e siècle de l’équipe à égalité avec le Portugais Joao Moutinho, rien que ça. Et encore une fois Philippe Clement est dithyrambique à son sujet comme après une victoire 1-0 contre Brest en janvier dernier : «physiquement, c’est un autre joueur ! Il fait aussi de meilleurs choix techniquement. On travaille avec lui pour qu’il soit plus décisif sur les coups de pied arrêtés et les tirs au but. En première période, il a déjà une opportunité qui passe à quelques centimètres du but. C’est grâce au travail effectué à l’entraînement qu’il a de meilleures statistiques»

Quel avenir pour Aleksandr Golovin ?

Si la saison 2022/2023 sonne comme l’un des meilleurs moments d’Aleksandr Golovin sous la tunique rouge et blanche, elle fait également office de tournant. Alors que son contrat s’achève en juin 2024, la question de la prolongation se pose, d’autant que ses performances récentes ont de quoi rassurer l’ASM. Le média russe Metaratings a toutefois fait part d’intérêt de la part du Borussia Dortmund, une rumeur balayé par son agent Aleksandr Klyuev : «Sasha est un joueur monégasque. Maintenant, il prépare sérieusement le match à l’extérieur de demain contre Clermont. Toutes ses pensées sont à ce sujet maintenant.» Après la rencontre, le principal intéressé a également tenu à réagir. «L’intérêt du Borussia ? Je suis un joueur monégasque et tout doit être fait pour que nous jouions au mieux la seconde partie de saison» rapporte Sport-Express.

Un départ cet été ou une prolongation ? Quoi qu’il en soit, la situation d’Aleksandr Golovin va devoir évoluer lors des prochains mois et son niveau affiché lui offre l’embarras du choix. Au niveau des observateurs russes en tout cas la volonté est de le voir tenter d’atteindre la marche supérieure. Ancien international russe, Evgeny Aldonin le voit bien passer le cap : «c’est un bon challenge pour lui. À Monaco, Golovin a déjà passé une assez longue période. Et en principe, le Borussia est une très bonne option pour lui pour poursuivre sa carrière. Une nouvelle expérience, un nouveau pays et une très bonne équipe.» Son de cloche partagé par l’ancien d’Arsenal et du FC Barcelone Aliaksandr Hleb sur Sport-Express : «le Borussia Dortmund sera plus fort que Monaco, et l’ambiance y est particulière. Tout le monde s’efforce d’y jouer, de sentir le public debout derrière soi, qui est comme un mur, c’est tout un tas d’émotions. Golovin le sentira et sera content d’être en Bundesliga. C’est un bon moyen de progresser. Bien sûr, c’est un pas en avant dans sa carrière, le Borussia joue également un bon football combinatoire, cela lui sera bénéfique.»

Ancien coach d’Aleksandr Golovin, Sergey Vasyutin a aussi fait part de son envie de voir son poulain s’exprimer ailleurs au média russe : «Sasha est plutôt à l’aise à Monaco. Mais maintenant, il est entré dans une telle forme que peut-être que quelque chose doit être changé. Le changement n’est pas toujours pour le bien. Mais Sasha est psychologiquement prêt au changement, prêt à jouer dans un autre championnat. Peut-être même plus fort que le championnat français. Va-t-il changer d’équipe cet été ? Tout dépend de beaucoup de choses : l’indemnité de transfert, le travail des agents, l’envie personnelle, la vision de Monaco. Mais il me semble que quelque chose va se passer cette année.» Bien dans ses baskets à Monaco et prêt à porter l’équipe asémiste en cette fin de saison, Aleksandr Golovin semble enfin avoir trouvé son rythme de carburation. Les supporters monégasques vont devoir en profiter dans l’espérance de le voir s’inscrire un peu plus dans la durée.