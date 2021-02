AS Monaco : Aleksandr Golovin l'arme secrète de Niko Kovac

La suite après cette publicité

Arrivé à Monaco lors de l'été 2018 après d'excellentes saisons au CSKA Moscou et une Coupe du Monde réussie avec la Russie (quart de finaliste), Aleksandr Golovin avait tout de la bonne pioche. Acheté contre 30 millions d'euros, il devait être le nouveau dépositaire du jeu du club du Rocher. Pourtant, rien ne s'est passé comme prévu. Victime d'une entorse de la cheville droite lors de l'un de ses premiers entraînements, le Russe manquait les deux premiers mois de compétition et voyait la crise prendre forme à Monaco. Victime de la mauvaise gestion du club et d'un contexte instable. Il connaîtra Leonardo Jardim quelques matches puis Thierry Henry en tant que coach avant le retour du technicien portugais.

Une force de caractère

Une première saison en France qui ne lui permettait pas de s'adapter facilement comme l'avait alors évoqué son premier coach Aleksandr Plyasunov dans les médias russes : «peut-être qu'il est allé au mauvais moment au mauvais endroit, c'est en tout cas ce que je pense. [...] L'équipe n'est pas mauvaise tout comme l'entraîneur, mais cela ne fonctionne pas. À Monaco, tout le monde est terrifié. De telles difficultés ne font que l'endurcir. Je connais bien Sasha (surnom russe pour Aleksandr) et il ne sombrera pas, il est habitué aux difficultés. Il n'y avait jamais rien de facile sur son chemin. Quelqu'un dit que Golovin a décollé très rapidement, cela est arrivé, mais il a fait beaucoup d'efforts. Golovin est très déterminé, je dirais même inflexible. Les difficultés à Monaco l'incitent à travailler encore plus.»

Originaire de la petite ville de Kaltan au sud de la Sibérie (pas très loin du Kazakhstan et de la Mongolie), Aleksandr Golovin a connu les météos difficiles et n'a pas eu un chemin directement tracé. Pourtant, il a vite su s'affirmer et faire preuve de caractère. Ce n'est pas un hasard que le 7 juin 2015 il dispute son premier match en sélection sous les ordres de Fabio Capello alors qu'il n'a toujours pas été titularisé avec le CSKA Moscou. Une mentalité conquérante qui lui a fait quitter le cocon russe très tôt alors que la plupart des joueurs de son âge préfèrent rester dans le domaine local. C'est donc pas étonnant qu'après une première saison très moyenne, il a su rebondir.

Des blessures et de l'irrégularité

Si lors de la saison 2019-2020 l'AS Monaco reste fragile et connaît une transition après un exercice totalement manqué, Aleksandr Golovin restera l'un des joueurs à sortir la tête de l'eau. Derrière le duo Wissam Ben Yedder - Islam Slimani, le milieu de terrain russe apportera une touche de créativité non négligeable dans le jeu des Asémistes. Son apport baissera néanmoins un peu après janvier et l'apparition de Robert Moreno sur le banc. Titularisé dans le double pivot juste derrière Cesc Fabregas, il perdra ainsi la liberté dont il disposait avant. Si, dans la régularité, il n'est pas encore à son meilleur niveau, il apporte une certaine fiabilité et termine la saison avec 3 buts et 4 passes décisives en 30 matches. Malheureusement, un manque d'efficacité reviendra souvent dans le dernier tiers et lui fera défaut.

C'est donc tout naturellement que cette saison 2020-2021 faisait office de révélateur. Après l'adaptation difficile et une affirmation en douceur, Aleksandr Golovin ne devait plus se cacher et prouver pourquoi il a coûté 30 millions d'euros à Monaco il y a deux ans et demi. Avec l'arrivée de Niko Kovac sur le banc et une volonté d'apporter plus de possession dans le jeu, tout semblait réuni pour que le natif de Kaltan soit dans des conditions optimales. Cela se ressentait dans la préparation où il s'affirmait au milieu de terrain aux côtés d'Aurélien Tchouaméni et de Youssouf Fofana dans une position où il était assez libre. Malheureusement, le destin ne manquera pas de lui jouer un tour.

Un retour éclatant

Lors de la deuxième journée contre le FC Metz (1-0), il était victime d'une lésion à la cuisse gauche après seulement 16 minutes de jeu. Une blessure longue et surtout handicapante puisqu'il n'a pas pu retrouver ses sensations directement. Absent du 30 août jusqu'à la fin de l'année 2020, il retrouve les terrains le 6 janvier contre Lorient. Entré en jeu à la 64e minute, il met seulement 5 secondes pour surprendre Paul Nardi et redonner l'avantage à Monaco. Le club asémiste s'imposera finalement 5-2. Resté sur le banc lors des matches suivants, il se distinguera notamment contre Marseille. Entré à la pause, alors que le score était de 1-0 pour les Phocéens, il changera le cours du match avec deux passes décisives et provoquera un succès 3-1. Considéré comme un meneur avancé, il n'évolue pas dans le double pivot du milieu de terrain, mais bien un cran plus haut avec Niko Kovac.

Face à l'explosion de Sofiane Diop et la concurrence de Gelson Martins et de la recrue Krépin Diatta, il doit ronger son frein et se contenter d'entrée en jeu... Jusqu'à ce dimanche contre le Nîmes Olympique. Débutant sur le côté droit, un poste qui ne lui est pas familier, il ne met pas longtemps à se distinguer. Profitant de deux centres venus de la droite et de Fodé Ballo-Touré, Aleksandr Golovin s'est rapidement offert un doublé grâce à une belle frappe croisée (3e) et une volée (12e). Si Monaco encaissera deux buts (23e et 32e), il redonnera l'avantage aux siens sur coup franc peu après l'heure de jeu (62e). Il déposera ensuite la cerise sur le gâteau et le ballon dans la course de Kevin Volland pour le quatrième but de son équipe (77e). Une victoire 4-3 contre Nîmes qui porte le sceau d'Aleksandr Golovin.

«Il y a eu une très belle performance d’Aleksandr Golovin. C’est un joueur fantastique, je suis très satisfait de la victoire et pour lui. C’était sa première titularisation depuis un moment, c’est un top joueur. C’est vrai qu’il a une qualité de frappe incroyable, mais aussi à la passe. C’est le joueur du match, il n’y a aucun doute là-dessus», a d'ailleurs lâché après la rencontre Niko Kovac. Avec cette performance de haute qualité, Aleksandr Golovin a montré qu'il avait retrouvé ses sensations et qu'il a les jambes pour retrouver sa place durablement dans l'équipe. Quatrième de Ligue 1 à six points du leader Lille et à trois points du troisième, le Paris Saint-Germain va clairement se mêler à la lutte pour le podium et le titre. Pour y parvenir, un grand Aleksandr Golovin ne sera pas de trop dans l'effectif de Niko Kovac.