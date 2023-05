Lionel Messi signe à São Paulo

Ce n’est pas une illusion, vous pouvez vous frotter les yeux, São Paulo a bien enregistré la signature de Lionel Messi. Non pas celle de l’Argentin septuple Ballon d’Or et champion du monde en décembre dernier, mais celle de son homonyme : un enfant de 10 ans baptisé ainsi en hommage à la Pulga.

Né en janvier 2013, Lionel Messi da Silva s’est fait remarquer dans les catégories de jeunes du Brésil et devrait participer avec les U-10 paulistes à l’Ibercup, l’un des tournois les plus prestigieux de sa catégorie d’âge, au Portugal. C’est le journal argentin Olé et la chaîne de télévision argentine TyC Sports qui se sont empressés de publier l’histoire assez comique de cet enfant vendredi. On lui souhaite de prendre surtout du plaisir, et ensuite beaucoup de réussite.

