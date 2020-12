Mercato PSG : Thomas Tuchel ne réclame rien mais...

La suite après cette publicité

Le Paris SG est allé chercher le point du match nul sur la pelouse du LOSC (0-0, 16e journée de Ligue 1). Malheureusement pour Thomas Tuchel, le club de la capitale a encore perdu 3 joueurs sur blessures (Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi). Le coach parisien s'est une nouvelle fois plaint du rythme effréné imposé à ses joueurs.

L'Allemand, souvent obligé de bricoler pour composer ses onze de départ dernièrement, a également évoqué la possibilité de recruter cet hiver face à cette situation. «Si on peut, on doit réfléchir avec le club, si c'est possible. Vous savez bien qu'avec la situation que la situation globale dans le monde du football est particulière. Ce n'est pas facile», a-t-il indiqué avant de poursuivre.

Une réflexion à mener

«C'est pour ça que ce n'est pas le moment pour demander des choses. Mais on peut réfléchir, on doit réfléchir. On doit analyser si des choses sont possible ou pas. Si ce n'est pas possible, on devra faire tout notre possible pour récupérer un maximum des joueurs actuellement blessés. Voilà, c'est comme ça», a-t-il expliqué.

S'il ne réclame rien en termes de renforts, le technicien des Rouge-et-Bleu ne dirait pas forcément non alors que, dernièrement, ce sont surtout des départs qui sont évoqués dans les travées du Parc des Princes. À Leonardo et à la direction parisienne de trancher.