Examens médicaux à Nice pour Salvatore Sirigu

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec la Fiorentina en fin de saison dernière, Salvatore Sirigu était en discussions avancées avec l’OGC Nice pour faire son retour en Ligue 1 et devenir la nouvelle doublure de Marcin Bulka. Son arrivée devrait compenser le départ de Kasper Schmeichel, libéré de tout contrat à la fin du mercato estival.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Salvatore Sirigu (36 ans), qui a failli rejoindre Lorient dans les toutes dernières heures du mercato - avant que les Merlus optent pour Alfred Gomis - est actuellement sur Nice et passe des examens médicaux. Une signature d’un an au Gym est possible, mais est toujours en réflexion au sein du club azuréen. Cela est soumis à des examens médicaux complémentaires qu’il est en train de faire sur place à Nice. L’international italien (28 sélections), qui s’est fait opérer en avril dernier du tendon d’Achille, pourrait faire son retour en France six ans après son départ du Paris Saint-Germain. Une décision devrait être prise dans les prochaines heures à son sujet.