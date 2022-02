PL : Wolverhampton s'offre Leicester et suit le bon wagon

La 26e journée de Premier League se terminait ce dimanche avec un duel entre Wolverhampton et Leicester. Fort de leur défense de fer, les Wolves débutaient le match au 8e rang tandis que Leicester était onzième. Un match bien entamé par la bande de Bruno Lage puisque Ruben Neves bien servi par Raul Jimenez ouvrait le score (9e).

La suite après cette publicité

Surpris, Leicester trouvait néanmoins des ressources dans cette partie et Marc Albrighton trouvait bien Ademolah Lookman qui égalisait (41e). En seconde période, Wolverhampton reprenait l'avantage peu après l'heure de jeu avec un but de Daniel Podence (67e). Résistant et conservant son avantage de 2-1, Wolverhampton remonte au septième rang après ce succès.