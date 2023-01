Ligue 1 : l’OM enrage contre l’arbitrage

La suite après cette publicité

Cet Olympique de Marseille-AS Monaco aurait pu donner de la joie à tout le monde. Une mi-temps chacun et un match nul globalement logique (1-1) qui permet à l’OM de gratter quelques points à Rennes, qui a perdu ce vendredi soir à Lorient, tout en conservant son avance sur Monaco et en ne perdant pas de terrain sur Lens. Côté asémiste, on reste dans la course et on pique même un point aux Bretons sans se laisser distancer.

Oui, mais voilà, ce n’est pas cela qui prédomine en ce samedi soir. L’OM, qui a été dominé de la tête et des épaules en première période, a des regrets. Si l’ASM avait mené deux ou trois zéro à la mi-temps, cela n’aurait pas été illogique, on aurait été à l’abri de toutes sortes de polémiques. Mais, encore une fois, ce n’est pas le cas en ce milieu de week-end.

L’OM ne digère pas et fait entendre sa colère

À la suite d’un corner, botté de la droite vers la gauche, Leonardo Balerdi envoyait sa tête sur la barre transversale (73e). Mais le cuir était récupéré par Sead Kolasinac qui frappait du droit au-dessus. Tout est normal jusqu’ici, mais, dans sa volonté de contrer la frappe de l’ex d’Arsenal, Guillermo Maripan arrivait en retard sur sa cheville. Attroupement, forcément.

L’arbitre de la rencontre a pris quelques pas de recul et visiblement, la VAR ne l’a pas appelé pour vérifier une situation, au mieux litigieuse. Finalement, les deux clubs se sont quittés sur ce score, mais cela n’en est pas resté là. Amine Harit, via Twitter, demandait la VAR quand Pablo Longoria, dans les couloirs, était fou de rage et se demandait à son tour à quoi servait la VAR. « C’est probablement la plus grosse erreur de la VAR. Il n’y a aucune explication, le fait qu’il tire avant, ce n’est pas une bonne explication. Normalement, c’est carton rouge. C’est incroyable, incroyable, inacceptable », a lui regretté Igor Tudor au micro de Canal +, tout comme en conférence de presse.