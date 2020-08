Bordeaux : Alain Roche dresse les objectifs du club

Intronisé en tant que nouveau directeur sportif des Girondins de Bordeaux, Alain Roche a été présenté devant la presse ce lundi en même temps que le nouveau coach du club au scapulaire, Jean-Louis Gasset. L'ancien consultant de Canal + a tout d'abord mis en avant sa volonté de travailler en adéquation avec ce dernier sans marcher sur ses plates-bandes : «on va voir (pour renforcer l'équipe ndlr) dés les premiers matches avec Jean-Louis, c'est lui qui dirige l'équipe et pas moi. On verra ce qu'on pourra améliorer.» Il a ensuite évoqué l'effectif sportif de la saison, à savoir, faire mieux que la douzième place de l'an dernier : «on estime compte tenu du budget et de l'effectif qu'on doit terminer dans les 10 premiers.»

Ensuite, il a affirmé sa volonté et celle du club d'améliorer le secteur de la formation : «laissez moi le temps d'arriver, il y a des choses à assimiler. Si j'ai accepté ce challenge, c'est qu'on m'a permis de m'occuper de la formation et de la post-formation, ce que j'apprécie. Il faut aussi retrouver de la solidarité et travailler dans un objectif commun, à savoir aider le club. Il y a beaucoup de choses à faire, l'effectif pro est la priorité, car c'est la locomotive du club, mais là aussi il y a des chantiers. On a déjà vu les profils qu'on aimerait faire venir en cas de besoin, mais on veut s'appuyer sur la cellule actuelle.» Les grands travaux débutent pour les Girondins de Bordeaux.