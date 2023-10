BL : Gladbach se saborde à Cologne

Suite de la 8e journée de Bundesliga. Au Rhein Energie Stadion, le FC Cologne accueillait le Borussia Mönchengladbach ce dimanche après-midi à l’occasion du derby du Rhin. Devant leur public, les Boucs espéraient enfin décoller de la dernière place au classement. Vainqueurs à Bochum puis tenus en échec par Mayence avant la trêve internationale, les Poulains entendaient, eux, ajouter un troisième match consécutif sans défaite à leur actif pour réduire l’écart avec le wagon de tête. Mais les hommes de Gerardo Seoane ont très mal entamé cette rencontre, puisqu’après neuf minutes de jeu, Manu Koné offrait un penalty aux locaux pour une main dans sa propre surface, convertit par Florian Kainz (9e).

Classement Bundesliga Live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 22 8 18 7 1 0 25 7 2 Stuttgart 21 8 17 7 0 1 25 8 3 Bayern Munich 20 8 19 6 2 0 26 7 4 Dortmund 20 8 9 6 2 0 17 8 5 Leipzig 17 8 12 5 2 1 19 7 6 Hoffenheim 15 8 3 5 0 3 17 14 7 Francfort 13 8 3 3 4 1 9 6 8 Fribourg 13 8 -5 4 1 3 9 14 9 Wolfsbourg 12 8 0 4 0 4 11 11 10 Augsbourg 8 8 -5 2 2 4 14 19 11 Heidenheim 7 8 -7 2 1 5 12 19 12 Darmstadt 7 8 -9 2 1 5 13 22 13 M'gladbach 6 8 -5 1 3 4 14 19 14 Brême 6 8 -6 2 0 6 12 18 15 Union Berlin 6 8 -6 2 0 6 11 17 16 Cologne 4 8 -8 1 1 6 7 15 17 Bochum 4 8 -15 0 4 4 6 21 18 Mayence 2 8 -15 0 2 6 7 22 Voir le classement complet

Malgré 16 tentatives au cours du premier acte, Cologne a peiné à concrétiser sa domination et a tremblé en seconde période. Sur un corner, Franck Honorat déposait le cuir sur la tête de Nico Elvedi pour le but de l’égalisation (64e). Malheureusement, tout a basculé en l’espace de trois minutes du côté de M’Gladbach. Réduit à dix contre onze après l’expulsion de Manu Koné pour un tacle dangereux sur Dejan Ljubicic (70e), Moritz Nicolas manquait, dans la foulée, totalement sa sortie et provoquait un nouveau penalty, à nouveau transformé par le capitaine de Cologne en deux temps (74e). En fin de partie, Luca Waldschmidt (90e+1) venait alourdir pour offrir un succès précieux aux siens (3-1), le premier de la saison. Provisoirement, Cologne n’est plus qu’à deux points du premier non-relégable, Augsburg, tandis que M’Gladbach stagne dans la deuxième moitié du classement.