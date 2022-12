CdM 2022, EdF : nouvelles rassurantes pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Hier, Kylian Mbappé n'a pas participé à la séance du jour avec les Bleus. Ce qui a enflammé les médias, qui se questionnaient sur l'état de forme du joueur du PSG avant le 1/4 de finale de la Coupe du Monde face à l'Angleterre. Mais les nouvelles sont rassurantes comme l'a indiqué Ibrahima Konaté en conférence de presse ce mercredi.

«Bien sûr, j'ai des nouvelles rassurantes. C'était une petite séance de récupération, la veille on a eu un jour off. Je pense qu'il a décidé de rester en salle avec le coach, il n'y a rien d'inquiétant et pas de polémique à faire là-dessus». Le message est passé !

Pour ces quarts de finale Angleterre - France, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ en freebets et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur un doublé de Mbappé, pour remporter 90€. (cotes soumises à variation)