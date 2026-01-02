Menu Rechercher
OL : Clinton Mata déjà de retour après l’élimination de l’Angola

Par Valentin Feuillette
1 min.
Clinton Mata lors de Manchester United-OL @Maxppp

Clinton Mata a déjà retrouvé le chemin de l’entraînement à l’OL, trois jours seulement après l’élimination de l’Angola de la Coupe d’Afrique des Nations. Malgré la tradition qui laisse habituellement quelques jours de repos aux internationaux après une compétition, le calendrier inhabituel de la CAN et la pénurie de défenseurs centraux à Lyon ont accéléré son retour à Décines ce jeudi 1er janvier 2026.

Le défenseur de 33 ans, dont l’équipe nationale a été tenue en échec par l’Égypte (0-0) et éliminée dès le premier tour, pourrait être disponible pour le prochain match de Ligue 1, samedi à Monaco. L’OL fera face à un effectif monégasque également amoindri, avec plusieurs absences notables comme Minamino, Zakaria, Diatta, Camara et Pogba.

Pub. le - MAJ le
