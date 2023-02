Divorce acté entre Pierre-Emerick Aubameyang et Chelsea ?

La suite après cette publicité

Le retour en Premier League de Pierre-Emerick Aubameyang tourne pour l’instant au cauchemar. Recruté par les Blues en septembre dernier, l’attaquant gabonais de 33 ans (73 sélections, 30 buts) ne s’attendait certainement pas à de tels débuts en Angleterre. Titularisé à quatre petites reprises en championnat pour un seul petit but, le natif de Laval traîne son spleen et la fin de l’aventure londonienne semble de plus en plus proche.

Enchanté à l’idée de retrouver son ancien entraîneur au Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, le buteur passé par Arsenal, Milan ou encore Saint-Étienne n’aura finalement pu côtoyer l’Allemand que deux petites semaines. Viré, l’ex-technicien du PSG a finalement cédé sa place à Graham Potter et depuis l’arrivée du manager anglais, la situation ne change guère pour PEA. Officiellement retiré de la liste pour la Ligue des Champions, Aubameyang n’était pas non plus du rendez-vous, ce vendredi soir, lors du triste nul concédé par les Blues face à Fulham (0-0).

Une situation préoccupante, rendant par ailleurs son avenir plus qu’incertain. Dans cette optique, The Telegraph affirme même que des sources proches du joueur étant convaincues que le club voulait se débarrasser de lui… Aperçu, hier soir, à Milan avec sa famille, Pierre-Emerick Aubameyang aurait-il définitivement fait une croix sur Chelsea ? Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraineur des Blues a, lui, souhaité désamorcer la polémique. «C’était ma décision et je peux comprendre qu’il soit déçu parce que c’est une issue difficile», a déclaré Potter au sujet de la liste de C1 avant d’assurer que son attaquant n’était pas directement pointé du doigt par cette décision : «il n’a rien fait de mal du tout, mais quelqu’un devait être retiré et ce n’est rien de mal contre lui et il n’a rien fait de mal du tout».

Relancé sur le départ vers Milan de son protégé, le coach des Blues s’est montré, là-aussi, très clair : «il s’est très bien entraîné ce matin (vendredi) et il a le week-end de congé. C’est un monde libre.» De quoi calmer la frustration du buteur londonien ? Rien est moins sûr. Quoi qu’il en soit, Potter compte bel et bien sur «Auba» et il lui a fait savoir. «Si je compte sur lui ? Oui, absolument. Il doit s’entraîner comme il l’a fait aujourd’hui et être prêt à jouer parce que le football change rapidement, c’est la nature du jeu.» En attendant, c’est en tant que spectateur qu’il retrouvera, le 15 février prochain, le Borussia Dortmund lors du huitième de finale aller de C1.