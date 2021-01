Rudi Garcia prend la défense d'Anthony Lopes face à Adil Rami

« Je parle de ses sorties et non du footballeur car je trouve que c’est un gardien extraordinaire, l’un des meilleurs en Ligue 1. Mais là ses sorties, ce sont des récidives, a déclaré mercredi soir Adil Rami au sujet d'Anthony Lopes, au micro de RMC. Elles sont super dangereuses pour lui et son équipe s’il prend un rouge, mais aussi pour l’intégrité des joueurs. On a même des tops de ses sorties sur internet où il les fracasse tout, en laissant traîner une jambe. Il faut attendre qu’il y ait une moelle épinière qui pète pour sévir ? », avait lancé l’ancien Marseillais dans l’émission Top Of The Foot. Des déclarations qui ont eu un écho ces derniers jours. Visiblement, les propos du champion du monde ont profondément touché le portier international portugais de l'OL, qui était absent de la conférence de presse pré-derby.

Son entraîneur, Rudi Garcia, s'est chargé de le défendre face à ce qu'il appelle des règlements de comptes personnels. «On a surtout besoin de laisser Antho tranquille, ça commence à bien faire. On m'a rapporté. C'est plutôt des règlements de compte personnels en ce moment, laissons-le tranquille, il fait son job, il le fait bien. C'est des faux débats qui se font en ce moment. Je n'ai pas tout entendu, tout lu, mais vous savez mieux que moi, vous ferez la part des choses entre des analyses objectives et des règlements de compte,» a déclaré le coach olympien, avant de conclure. «Il aurait pu venir en conférence de presse vous voir, il l'avait fait au match aller, mais à cause de ces conneries médiatiques il a préféré, on a préféré, le laisser tranquille».