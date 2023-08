L’OM et Lorient finalisent l’échange Touré-Meïté

La suite après cette publicité

Il y a quelques jours, nous vous révélions que Lorient et l’OM discutaient d’un échange concernant Isaak Touré et Bamo Meïté. Le défenseur central de l’OM, prêté à Auxerre la saison dernière, intéressait le FCL, qui était prêt à céder son jeune talent Bamo Meïté. Et cela semble de plus en plus proche d’aboutir en ces dernières heures du mercato.

Selon nos informations, un accord total est tout proche d’être trouvé entre l’OM et Lorient pour le deal Isaak Touré-Bamo Meïté. Un contrat de 5 ans attend le Merlu du côté de Marseille. Le dénouement est donc imminent dans ce dossier et on devrait bien avoir l’officialisation ce vendredi lors de l’ultime journée du mercato.