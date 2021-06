AC Milan : Zlatan Ibrahimovic valide la piste Olivier Giroud

Pisté par l’AC Milan pour remplacer Mario Mandzukic, non conservé à l’issue de son contrat, Olivier Giroud pourrait rallier la Lombardie dans les prochaines semaines. L’attaquant français, qui vient de remporter la Ligue des Champions avec Chelsea, a été validé par Zlatan Ibrahimovic, himself, qui ne serait pas contre son arrivée.

La suite après cette publicité

« Il a une grande expérience, et nous avons besoin ici de personnes qui ont gagné des trophées. Plus il y aura de champions, mieux ce sera », a-t-il expliqué à la Gazzetta dello Sport. De quoi faire plaisir à l’intéressé qui arriverait donc en terre inconnue, mais avec la validation d'une légende du coin. Malgré la concurrence à son propre poste, Zlatan valide bel et bien la piste Olivier Giroud.