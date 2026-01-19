La finale de la CAN scandalise la presse, la soirée folle de la légende Sadio Mané

Une finale de la CAN chaotique

Le Sénégal a remporté la deuxième CAN de son histoire en battant le Maroc en prolongations grâce à un but de Pape Gueye. Au-delà du score, c’est le scénario chaotique de cette finale que tout le monde retiendra. «Vainqueur par chaos» titre L’Équipe et c’est plus que véridique vu les agissements traumatisants qu’on a pu voir au cours de cette rencontre qui devait être une fête pour le football africain. Le fiasco a démarré lorsque l’arbitre de la rencontre a annulé beaucoup trop rapidement un but sénégalais qui était pourtant valable. Dans la foulée, un pénalty a été accordé au Maroc pour une faute plus que discutable sur Brahim Diaz. Et il était impossible de prédire ce qui allait s’ensuivre. Une succession d’événements tout aussi improbables que honteux de part et d’autre. Les joueurs du Sénégal ont d’abord quitté le terrain en guise de protestation, on a eu droit à une salve de cartons jaunes et à des embrouilles entre les deux camps. Et en tribunes, le chaos s’est fait encore plus ressentir. Une partie des supporters sénégalais a tenté de rentrer sur la pelouse, certains ont jeté des chaises sur les stadiers et les ont frappés avec. Selon notre journaliste présent sur place, un stadier a même dû être évacué cette civière. Après un bon quart d’heure de grand n’importe quoi, les Lions de la Téranga ont fini par revenir sur la pelouse sur demande de Sadio Mané.

Sadio Mané, légende à vie

Il y a encore eu un grand bonhomme du côté sénégalais : l’éternel Sadio Mané, la légende continue écrit Le Soleil. L’ancien attaquant de Liverpool a délivré une belle prestation sur la pelouse, mais il a surtout endossé son costume de leader, comme toujours. Que ce soit pour conserver le ballon en prolongations, pour gagner du temps, mais aussi pour porter son équipe et lui dire de revenir sur le terrain lorsqu’elle venait de rentrer aux vestiaires. Un statut de capitaine honorifique puisque c’est Gana Gueye qui portait le brassard, mais Sadio Mané a été récompensé par Kalidou Koulibaly qui l’a laissé soulever le trophée en premier. Après la rencontre, tous ses coéquipiers l’ont porté en triomphe et lui ont demandé de poursuivre son aventure avec la sélection. Une preuve d’amour à la hauteur du talent de Sadio Mané.

Vinicius Jr met sous pression le Real Madrid

Période délicate pour le Real Madrid, mais surtout pour Vinicius Jr. Le journal Sport évoque la situation plus que délicate du Brésilien qui vit sûrement l’une des périodes les plus compliquées de sa carrière au Real. Il a été copieusement sifflé par le public du Bernabeu samedi, un nouvel épisode qui pourrait avoir une influence sur son avenir. Cela fait des mois que les négociations traînent entre les deux camps pour une prolongation, et si les supporters ne retournent pas leur veste avec Vinicius, le Brésilien pourrait décider de claquer la porte et d’aller voir ailleurs. Affaire à suivre, mais le feuilleton Vini ne fait que démarrer…