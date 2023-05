Dortmund : Raphael Guerreiro pisté par le Bayern Munich

En fin de contrat dans quelques semaines, Raphaël Guerreiro est forcément ciblé par les meilleurs clubs d’Europe. Dans la fleur de l’âge, il a encore réalisé une saison de haute volée avec le Borussia Dortmund, compilant 4 buts et 12 passes décisives lors de cet exercice. Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, l’ancien joueur de Lorient est dans les petits papiers de l’Inter Milan et de l’Atletico Madrid qui souhaitent s’attacher un latéral gauche de haut niveau cet été.

La suite après cette publicité

Mais selon les dernières indiscrétions de nos confrères de Sky Sports, c’est désormais le Bayern Munich qui suit les traces du joueur de 29 ans. Alors Lucas Hernandez et Alphonso Davies sont susceptibles de quitter la Bavière cet été, l’arrivée du Portugais pourrait faciliter le départ du latéral français au PSG. Le board du champion d’Allemagne avait même commencé à mener des discussions avec le joueur sous l’impulsion de l’ancienne direction sportive. Reste à savoir si les successeurs d’Oliver Kahn et Hasan Salihamidžić voudront creuser encore plus la piste menant à Guerreiro.

À lire

Borussia Dortmund : Jude Bellingham s’excuse auprès des supporters