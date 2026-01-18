Angers : Abdelli aperçu avec un maillot de l’OM à Raymond Kopa

Himad Abdelli est plus que jamais proche de l’OM. L’absence de l’Algérien de 26 ans dans le groupe d’Angers lors de la réception des Olympiens, samedi soir, n’est évidemment pas passée inaperçue. Battu à domicile (2-5), le SCO a dû se passer de son milieu de terrain, dont l’avenir semble s’écrire près de la Méditerranée. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le joueur avait d’ailleurs considéré le club comme « celui de ses rêves ». Une préférence assumée qui s’est d’ailleurs démontrée récemment à travers une séquence diffusée par Ligue 1+. La chaîne du championnat de France a dévoilé des images datant de la 3e journée de championnat face à Rennes (1-1), au stade Raymond-Kopa. Présent en tribunes, Abdelli avait été filmé en train d’entrouvrir son blouson pour laisser apparaître… un fameux maillot de l’OM.

La suite après cette publicité

Un possible clin d’œil ? Pour le moment, l’Angevin est toujours dans l’effectif d’Alexandre Dujeux, mais sa prochaine aventure pourrait bien s’écrire sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le coach olympien était par ailleurs revenu sur sa situation, après la victoire face au SCO : « Abdelli n’est pas un joueur de mon équipe. Je ne sais pas si on va le faire. Abdelli est un joueur très fort, comme beaucoup de joueurs d’Angers. » Reste à savoir si les deux parties se mettront d’accord au vu des dernières déclarations.