Le PSG proche de récupérer un espoir de Bordeaux

La relégation administrative en National 2 des Girondins de Bordeaux a vu beaucoup de joueurs pros quitter le club au scapulaire ces dernières semaines. Mais pour les meilleurs talents du centre de formation du FCGB, un départ est la seule solution pour terminer leur formation au plus haut niveau. C’est ce que vit actuellement un grand espoir français Lucas Batbedat, le capitaine des U17. Ce défenseur latéral gauche formé aux Girondins se retrouve libre après la perte du statut pro de Bordeaux.

La suite après cette publicité

International tricolore U16, il a notamment remporté le tournoi de Montaigu avec la France et vient d’être sélectionné en Équipe de France U17. Une situation particulière qui a attiré l’attention des plus grands clubs français. À commencer par le PSG. Selon nos informations, Lucas Batbedat a, en compagnie de ses parents et de son agent Christophe Hutteau, visité les installations du PSG et a donné son accord verbal pour rejoindre le club parisien pour évoluer avec les U19. Un accord total entre toutes les parties pourrait être trouvé ce week-end.