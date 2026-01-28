Real Madrid : Alvaro Arbeloa plaide coupable

Le Real Madrid fait lui aussi partie des grands perdants de cette 8e journée de Ligue des Champions. Présent dans le top 8, le club merengue a perdu contre Benfica (2-4) et se retrouve barragiste. Après le coup de gueule de Kylian Mbappé, l’entraîneur Alvaro Arbeloa a plaidé coupable.

«Je suis responsable de cette défaite, comme à Albacete. Je me sens entièrement responsable lorsque les choses ne se passent pas bien. Mais nous ne sommes pas éliminés de la Ligue des champions, nous avons encore deux matchs à jouer. Et nous allons nous battre lors de ces deux matchs», a-t-il confié en conférence de presse.