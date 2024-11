La prédiction forte des dirigeants du Real Madrid sur Vinicius Jr et Kylian Mbappé

Même si le Real Madrid n’a pas joué ce dimanche et qu’il y a d’autres actualités fortes dans le foot espagnol comme la défaite du Barça ou le mercato hivernal animé à venir des Merengues, Kylian Mbappé reste le sujet de discussion principal dans les émissions et les médias de nos voisins ibériques. De plus en plus critiqué pour ses prestations jugées moyennes, il est clairement au cœur d’un débat entre ceux qui le critiquent et ceux qui le défendent.

Même s’il convient de signaler que cette deuxième catégorie de Madrilènes est de moins en moins peuplée… Quoi qu’il en soit, son positionnement sur le terrain pose aussi question. Les Merengues se rendent compte à leur tour que ce poste de numéro 9 n’est pas le contexte idéal pour que le Bondynois exploite du mieux ses qualités. Seul problème, et pas des moindres, le côté gauche est déjà occupé par un certain Vinicius Jr qui n’a plus rien à prouver.

Le Real Madrid y croit dur comme fer

Mbappé va donc devoir s’adapter à cette position, et certains sont plutôt pessimistes à ce sujet. Comme l’indique la Cadena SER, du côté du Real Madrid, on n’a pas forcément énormément de doutes, bien au contraire. Les Merengues sont convaincus du fait que Kylian Mbappé va finir par s’adapter et briller à ce poste de numéro 9.

L’état-major madrilène est aussi persuadé que le duo Vinicius-KM9 va finir par trouver des repères et être au niveau attendu. Les têtes pensantes du club prédisent une cohabitation parfaite et prolifique entre le Brésilien et le Français. Il n’y a donc aucune inquiétude pour les dirigeants, contrairement à ce qui se passe du côté des médias ou des supporters. Le temps nous dira qui aura raison et qui aura tort…