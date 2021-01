Liverpool - Manchester United : les compositions probables

La suite après cette publicité

La course au titre fait rage en Angleterre ! Pour la 19e journée de Premier League, ce sont deux vieux ennemis qui s'affrontent : Liverpool et Manchester United (17h30, à suivre en direct sur notre site). Et l'enjeu est de taille car le vainqueur s'emparera seul de la tête du classement. Pour cette rencontre, Jürgen Klopp devrait s'appuyer sur son habituel 4-3-3 avec Alisson dans les buts. Une défense toujours amputée de Van Dijk et Gomez, c'est donc Fabinho et le jeune Williams qui prendraient place en charnière. Robertson et Alexander-Arnold dans les couloirs. Thiago Alcantara devrait faire son retour au milieu de terrain avec Wijnaldum et Henderson. Enfin, le trio magique des Reds composé par Salah, Firmino et Mané.

Du côté de Manchester United, Ole Gunnar Solskjær devrait miser sur un 4-2-3-1 avec De Gea au poste de gardien. Une charnière centrale avec Lindelöf et Maguire. Wan-Bissaka et Shaw sur les côtés de la défense. Le duo McTominay et Fred au milieu de terrain avec Bruno Fenandes en numéro 10. Greenwood et Rashford sur les ailes en soutien de Martial en pointe.