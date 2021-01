Les chiffres fous du Real Madrid dans des transferts ratés, la déclaration choc de Jürgen Klopp sur Manchester United

La suite après cette publicité

Les mauvaises opérations du Real

En Espagne, c'est jour de finale ce soir pour la Super Coupe entre le FC Barcelone et l'Athletic Club de Bilbao. Si cette rencontre s'affiche en Une de AS ce matin, le journal madrilène revient sur les derniers transferts du Real Madrid et l'argent dilapidé dans le sens des arrivées. Le quotidien fait les comptes et ils ne sont pas très glorieux. Depuis trois ans, ce sont pas moins de 395 M€ qui ont été dépensés sur des joueurs, mais ceux-ci n'ont pas donné satisfaction, loin de là pour certains. À l'été 2019, Eden Hazard a couté 100 M€ (sans compter les 40 de variables), Luka Jovic, prêté cet hiver à Francfort, a coûté 60 M€, Militao 50, Rodrygo 40 et Reinier 30. En 2018, une somme importante a également été dépensée pour Vinicius Jr (45 M€), Odriozola (30 M€), Mariano (22 M€) et Brahim Diaz (17 M€). Aucun des noms figurant sur cette liste n'a vraiment donné la garantie de former un socle solide dans l'équipe de Zidane. Des joueurs qui ne s'imposent pas, mais qui ont coûté cher alors pour AS ce sont des erreurs de castings qui plombent actuellement les finances du club. À l'exception de Thibaut Courtois et Ferland Mendy, ce sont les seuls à avoir été installés durablement dans les onze de départ.

«Je suis si heureux d'avoir dit non à United»

En Angleterre, le choc entre Liverpool et Manchester United de cet après-midi promet des étincelles. Depuis plusieurs jours, les différents acteurs des deux clubs s'invectivent par voie de presse alors que la première place en Premier League est en jeu. Cette fois, c'est une déclaration de Jürgen Klopp qui s'affiche en Une du Daily Express ce matin. L'entraîneur allemand se dit «heureux d'avoir rejeté par deux fois l'opportunité de devenir manager de Manchester United.» Le coach des Reds estime que le club de Manchester ne correspond pas à certaine vision qu'il peut avoir du football. Mais les joueurs de Liverpool se méfient de Man U car comme le rapporte le Daily Mail sur sa Une, c'est la «menace rouge.» En effet, pour Roberto Firmino : «United sera le plus grand rival pour le titre», cette saison. De son côté, Harry Maguire estime que «Manchester est le plus grand club du monde», ce qui fait dire au Sun que le défenseur se moque de son adversaire. Le match est lancé !

«Malheur au vaincu !»

En Italie, deux mastodontes s'affrontent ce soir ! L'Inter et la Juve se retrouvent à San Siro pour le choc des «Super-héros» comme l'écrit La Gazzetta dello Sport ce matin. Et deux joueurs sont à l'honneur sur la Une du journal au papier rose. «Lukaku contre Cristiano comme un duel entre l'Incroyable Hulk et Superman.» Le film du Scudetto retransmis dans 200 pays et 650 millions de téléspectateurs sont attendus. Pour le Corriere dello Sport, cette rencontre sera : «la nuit des géants !» «Inter-Juve enflamme la lutte au sommet du classement derrière l'AC Milan». Enfin, pour Tuttosport ce sera : «malheur aux vaincus !» «Le duel de San Siro désignera le rival du Milan pour le titre», en fin de saison. Le suspense est total.