L’Inter Milan prépare une razzia sur le mercato !

La suite après cette publicité

Est-ce la procrastination ou le manque de réussite qui a empêché l’Inter Milan de bien démarré son marché des transferts ces dernières semaines ? A la même période l’été dernier, le dernier troisième de Serie A avait déjà presque terminé son mercato estival. Mkhitaryan et Onana étaient déjà arrivés et le prêt de Romelu Lukaku avait déjà été acté. Un effectif qui avait été dessiné dès le début de la préparation estivale et qui a sûrement permis aux Lombards de réaliser une saison fantastique ponctuée notamment par une finale perdue face à Manchester City en Ligue des Champions (0-1). Alors que ce modèle de gestion de mercato aurait dû être calqué sur les étés suivants, force est de constater que le board milanais est bien moins organisé dans cette cuvée de 2023.

Tout devrait se décanter rapidement dans les buts

Pillés, les Nerazzurri ont notamment perdu plusieurs titulaires (Onana, Handanovic, Skriniar, D’Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Lukaku et Dzeko). Même si plusieurs arrivées intéressantes ont été réalisées ces dernières semaines (Yann Bisseck, Davide Frattesi, Marcus Thuram et Juan Cuadrado), le constat reste le même à trois semaines du début du championnat : Simone Inzaghi n’a pas tout son effectif entre les mains. Pour rattraper leur retard, les dirigeants intéristes comptent passer la vitesse supérieure dans les prochaines semaines. Et comme le prédit la presse italienne à qui veut l’entendre, une razzia se prépare du côté de l’état-major des pensionnaires du stade Giuseppe-Meazza.

À lire

Valence : Giorgi Mamardashvili lâche des indices sur son avenir

C’est simple, l’Inter Milan veut un ou plusieurs joueurs sur chaque ligne. Pour parvenir à ses fins, la direction milanaise a d’ores et déjà ciblé les hommes qu’elle veut enrôler. Au poste de gardien de but, la priorité reste Yann Sommer. Alors qu’il va retourner sur le banc au Bayern Munich suite au retour de Manuel Neuer, le gardien suisse veut rejoindre Milan et a déjà averti ses dirigeants comme l’annonce la Gazzetta dello sport dans ses colonnes ce mardi. Néanmoins, nos confrères transalpins annoncent que l’ancien de Mönchengladbach devra encore patienter un peu, le temps que les Bavarois trouvent un nouveau remplaçant dans leurs buts. Selon eux, c’est David Raya qui devrait rejoindre la Bavière et l’arrivée de Sommer ne devrait plus être qu’une question d’heure pour l’Inter qui déboursera un peu moins de six millions d’euros dans cette affaire. Désireux également d’enrôler une doublure pour pallier aux départs d’Onana et Handanovic, les Interistes ont également ciblé Anatolii Trubin mais attendent d’être fixés sur le montant demandé par le Shakhtar Donetsk pour le portier de 21 ans. Un temps ciblé par le club lombard, Emiliano Martinez ne devrait pas rallier le nord de l’Italie. En effet, l’offre de 12 millions soumise par le board nerazzurri à Aston Villa a été jugée risible comme le rapporte The Sun.

La suite après cette publicité

Balogun est la priorité en attaque

Face à la seule arrivée de Yann Bisseck, l’Inter Milan a également besoin de renforcer son arrière-garde. De préférence, un défenseur droitier et expérimenté est recherché. Et alors que Rafael Toloi est une piste crédible et que le défenseur de l’Atalanta Bergame rentre dans ses critères, le club rêve de Benjamin Pavard mais leur approche a été rejetée par le Bayern Munich qui ne veut pas le céder. Si Kyle Walker venait à poser ses valises en Bavière, leur position pourrait néanmoins bouger. Alors que la priorité des coéquipiers de Lautaro Martinez pour compléter leur milieu de terrain est Lazar Samardzic, l’autre chantier prioritaire de l’Inter est l’attaque.

Englués dans le bourbier qu’est le dossier Romelu Lukaku, les Nerazzurri comptent désormais intensifier leurs efforts sur la piste menant à Folarin Balogun. Une offre de 40 millions aurait déjà été soumise à Arsenal selon le Daily Mail, et les Gunners ne sont pas fermés à la vente de l’attaquant américain mais en demande 58 millions d’euros. Toujours d’après les confidences du média d’outre-Manche, l’ancien Rémois s’entraîne seul au camp de base des Londoniens, actuellement en tournée aux Etats-Unis. De quoi le préserver avant un transfert en Lombardie ? Peut-être. En tout cas, une chose est sûre, le mercato de l’Inter Milan va changer de braquet dans les prochaines semaines.