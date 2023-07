Romelu Lukaku exaspère tout le monde !

La suite après cette publicité

« Si vous décevez tous les clubs pour lesquels vous avez joué avec votre comportement, peut-être que le problème, c’est vous ». La Gazzetta dello Sport n’y va pas de main morte sur le sujet Romelu Lukaku. Le journal au papier rose fait le point sur la situation de l’attaquant belge, mis à l’écart du groupe professionnel par Chelsea. Récapitulons : en situation d’échec à Manchester United, Lukaku s’était brillamment relancé à l’Inter Milan entre 2019 et 2021. Après avoir annoncé qu’il resterait chez les Nerazzurri, il changeait d’avis et retournait à Chelsea, son club de cœur en Angleterre, pour enfin s’y imposer. Pas de bol, l’aventure tournait au vinaigre, et, pas rancunier, l’Inter le récupérait en prêt pour la saison 2022-2023.

Jusqu’à ces derniers jours, l’Inter Milan faisait le forcing pour trouver un accord avec Chelsea pour récupérer de manière définitive le buteur belge âgé de 30 ans. Mais le club lombard a appris, en même temps que tout le monde, que Lukaku discutait également en parallèle avec la Juventus. De quoi outrer les dirigeants intéristes, mais aussi les supporters, qui l’ont bien fait savoir à l’homme qui les avait déjà trahi une fois. Même au sein du vestiaire, le comportement de Lukaku aurait déçu ses anciens coéquipiers, rapporte La Gazzetta dello Sport.

Porte close chez l’Inter, pas vraiment ouverte à la Juve

En agissant de la sorte, Lukaku s’est donc fermé la porte de l’Inter, qui avait initialement sa préférence. Bien plus qu’Al Hilal, qui lui avait offert un salaire majestueux. Là encore, le représentant du joueur a agacé le club saoudien en allant réclamer une somme extravagante. Désireux de rester en Europe, l’international belge n’a donc plus vraiment de solution. Car la Juventus Turin attend de connaître l’évolution du dossier Dusan Vlahovic.

Si le Serbe devait rester, plus besoin de Romelu Lukaku. Mais jusqu’à maintenant, aucune offre sérieuse n’est parvenue aux dirigeants turinois. Surtout, des supporters de la Vieille Dame ont affirmé leur rejet de cette piste. A force de jouer sur trop de tableaux, Lukaku a exaspéré nombre de clubs, dirigeants et supporters. Et pourrait se retrouver seulement avec l’option Al Hilal en fin de compte.