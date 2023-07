Inter Milan : les ultras intéristes flinguent Romelu Lukaku

Plus que jamais mentionné dans des rumeurs de départ pour la Juventus, l’attaquant belge Romelu Lukaku s’est attiré les foudres des supporters de l’Inter Milan quand ils ont appris que l’ancien joueur de Manchester United négociait en parallèle avec le club rival turinois. Les tifosi du groupe Curva Nord n’ont pas hésité à publier un communiqué cinglant ce mardi.

«On ne te reverra plus jamais désormais Lukaku. Vous nous avez tous trahis. Nous t’avons toujours défendu dans les moments difficiles, maintenant tu nous mets un coup de couteau dans le dos. Vous vous vendez au plus offrant après avoir embrassé notre badge Tu n’es pas un vrai homme», est-il écrit dans la missive des supporters des Nerazzurri. Pour rappel, une possible arrivée de Lukaku n’est pas non plus au goût des tifosi de la Juve.

