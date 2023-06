Brésil : le dossier du nouveau sélectionneur bientôt réglé ?

Carlo Ancelotti, envers et contre tout. Sans sélectionneur depuis six mois, le Brésil souhaite absolument attendre le coach italien selon L’Équipe. Problème, ce dernier ne devrait pas être disponible avant 2024, puisqu’il va honorer sa dernière année de contrat avec le Real Madrid. Malgré tout, la Seleçao ne souhaite pas mettre en place un nouveau sélectionneur et opte pour laisser un intérimaire en poste.

Si Don Carlo arrive bien en juin 2024, les Brésiliens vont disputer huit matches, dont six lors des éliminatoires du Mondial 2026, avec un intérimaire. Dans les vestiaires, le stratège de 64 ans a plusieurs partisans, dont Richarlison. « Avec lui, j’avais l’impression d’être un phénomène. Je marquais à tous les matches. J’étais comme son fils », selon des propos rapportés par L’Équipe. Pas même son de cloche pour Rodrygo, qui souhaite « un coach fixe pour préparer le Mondial au plus vite ». Dans une interview accordé à AS, le président de la Confédération brésilienne, Ednaldo Rodrigues, s’est exprimé sur ce sujet. Pour lui également, la priorité reste Il mister « Je suis quelqu’un qui n’abandonne pas, qui se bat pour ne pas abandonner. Je veux encore discuter avec les personnes compétentes avant de prendre une position définitive. (…) Pour l’instant, je m’en tiens à mon plan A. (…) Quand les joueurs qui jouent avec Ancelotti disent qu’il est l’entraîneur idéal, quand ceux qui ont joué avec lui disent la même chose et quand ceux qui n’ont pas encore joué avec lui veulent jouer avec lui parce que c’est le bon entraîneur, je dois le croire. À l’heure actuelle, il est l’entraîneur idéal pour l’équipe nationale brésilienne. »

