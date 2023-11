FC Barcelone - FC Porto : que devient la pépite de la Masia Nico Gonzalez ?

Passage mitigé et compliqué de l’histoire récente du FC Barcelone, le mandat en tant que coach de Ronald Koeman aura néanmoins permis de relancer la Masia. Ainsi, on a vu Ansu Fati et Gavi s’affirmer sous la houlette du Néerlandais. Un autre joueur avait également profité de la chance accordée par ce dernier : Nico Gonzalez. Fils de Fran Gonzalez, légende du Deportivo La Corogne, ce milieu défensif au grand gabarit (1m88) a tout de suite vu son nom associé à la légende locale. Même poste, même parcours, même gabarit, Nico Gonzalez s’inscrivait parfaitement dans l’avenir du club culé où sa technicité conjuguée à un apport physique s’intégrait bien dans le jeu de possession et de possession des Catalans. Lors de la saison 2021/2022, il va se révéler en disputant pas moins de 37 rencontres (2 buts et 2 offrandes) pour 17 titularisations. Des débuts pleins de promesses qui laissaient entrevoir de belles choses.

«J’en profite beaucoup du fait d’être grand. Dans le football moderne, bien sûr, il y a peu de gens comme Pedri ou Gavi, mais il n’y a pas de problème. Ce physique est un avantage pour moi. Maintenant à l’entraînement avec l’équipe première, ça se voit bien plus. Mon père m’a toujours dit, et je suis d’accord avec lui, que le plus grand changement physique serait lorsque je commencerais à m’entraîner avec des professionnels. Cette année, je le remarque beaucoup» lâchait le joueur après quelques mois auprès de Mundo Deportivo. Des propos qui trouvaient des échos dans les mots de son coach Gavi : «Nico est un footballeur moderne, il couvre tout, technique, physique, il veut toujours gagner… maintenant nous avons Busquets et c’est pourquoi nous avons autorisé Nico à arriver dans la zone, il comprend très bien et donc sa performance, il peut s’adapter à n’importe quelle position depuis le centre du terrain.» Comptant sur lui à son arrivée, le coach espagnol décidera progressivement de le sortir de son onze jusqu’à ce que son temps de jeu devienne de plus en plus minime.

Il est sorti du onze de Sergio Conceição

A l’été 2022, le FC Barcelone décide alors de le prêter du côté de Valence afin qu’il puisse glaner un peu de confiance. Disputant 28 matches dans une équipe qui jouera le maintien jusqu’à la dernière journée, Nico Gonzalez s’impose globalement comme un titulaire même si une fracture du métatarse le fera manquer les mois de janvier et février. Débutant mal la saison avec notamment un but contre sans camp contre le Rayo Vallecano (défaite 2-1) et d’autres matches où il sera plutôt décevant, il terminera mieux l’exercice avec notamment une offrande pour Diego Lopez contre le Real Betis (1-1) afin de valider le maintien. Revenu au FC Barcelone, il a soulevé de nombreuses questions. Ne voulant pas perdre un joueur à fort potentiel, le FC Barcelone envisageait un nouveau prêt avec notamment le Real Betis Balompié sur les rangs. Néanmoins, le FC Porto a trouvé un compromis avec le club catalan. Les Dragons ont recruté Nico Gonzalez contre un chèque de 8,4 millions d’euros. Les Blaugranas disposent néanmoins de 40% à la revente et une clause activable à l’été 2025 permettant de le recruter moyennant 30 millions d’euros. Un accord qui permettait de laisser la porte ouverte à un retour de Nico Gonzalez. Cependant, les premiers pas du milieu espagnol au Portugal ne se passent pas vraiment comme prévu.

Débutant comme un titulaire dans l’effectif de Sérgio Conceição, il avait été plutôt intéressant lors des trois premières journées (2 titularisations et 1 entrée en jeu). De nouveau aligné d’entrée contre Arouca (1-1), il a été fautif sur le but adverse, ce qui a conduit à son remplacement dans les secondes qui ont suivi. Il a ensuite enchaîné trois matches de championnat sans jouer. Sorti du onze du FC Porto, il ne compte seulement 5 titularisations en 12 matches disputés (sur 17 rencontres possibles). Passé derrière Alan Varela et Stephen Eustáquio dans l’esprit de son coach, le natif de La Corogne est en train de voir encore sa situation se compliquer. Pour autant son coach croit encore en lui comme il l’expliquait en octobre dernier en conférence de presse : «Nico a déjà joué, il est en bonne santé et prêt à apporter sa contribution. Il est dans un processus d’adaptation/évolution comme les autres jeunes joueurs qui arrivent dans ce club et pour s’affirmer il faut y aller fort.» De nouveau dans une passe compliquée, Nico Gonzalez retourne ce mardi à Barcelone avec un esprit revanchard. À lui de faire basculer son destin maintenant …