Napoli : contacts établis avec Tottenham pour Giovani Lo Celso !

Naples sort d’une saison époustouflante. Si les Partenopei ont glané leur premier Scudetto depuis 1990, les coéquipiers de Victor Osimhen peuvent néanmoins nourrir quelques regrets en Ligue des Champions où ils ont été éliminés en quart de finale face à l’AC Milan. Pourtant, après avoir redoré son blason, le Napoli a pris un virage radical cet été en ne trouvant pas de terrain d’entente avec Luciano Spalletti et en le remplaçant par Rudi Garcia. Avec l’ancien coach de l’OM aux manettes, Naples va ainsi devoir se réinventer pour la saison prochaine et cela passe également par le marché des transferts. Chantier prioritaire du club, le milieu de terrain devrait être chamboulé cet été alors qu’une arrivée dans ce secteur reste conditionnée à un départ de Piotr Zielinski. Comme nous vous le relayions il y a quelques jours, Naples suit avec attention Lucas Tousart et Maxime Lopez. Deux joueurs que Garcia affectionne tout particulièrement depuis qu’il les avait eu sous ses ordres respectivement à Lyon et Marseille.

Pourtant, d’après nos indiscrétions, la piste prioritaire du Napoli dans l’entrejeu n’est autre que Giovani Lo Celso. Également ciblé comme plan B par le Barça en cas d’échec dans le dossier Bernardo Silva, l’ancien du PSG fait également l’unanimité aux yeux du board napolitain qui a déjà établi des premiers contacts avec la direction de Tottenham. Des négociations peu encourageantes pour le moment car les Spurs souhaitent une vente sèche du natif de Rosario alors que leurs homologues transalpins n’ont proposé qu’un prêt avec une option d’achat de 20 millions d’euros. S’il ne parvient pas à mettre la main sur le milieu de 27 ans, l’état-major du club de Campanie cible Lazar Samardzic, Tommaso Pobega, Samuele Ricci et André Almeida. Naples s’active enfin pour son milieu de terrain !

