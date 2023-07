Le FC Barcelone a ciblé un ancien du PSG en cas d’échec dans le dossier Bernardo Silva !

La suite après cette publicité

Le mercato estival du FC Barcelone est pour le moins compliqué. En proie à des difficultés financières et bloqué avec le plan de viabilité sur le dossier Messi, le board catalan doit se contenter de recruter des joueurs à moindre coût. C’est ainsi qu’ils ont tout de même réalisé le très joli coup Ilkay Gundogan, arrivé gratuitement en provenance de Manchester City. Malgré ses recrues intelligentes, le Barça n’a toujours pas atteint son objectif principal. En effet, alors que Xavi a exigé un milieu offensif, les dirigeants catalans n’avaient pas réussi à attirer Messi donc, et s’étaient alors activés sur la piste Bernardo Silva.

Associé à la formation barcelonaise depuis de longues années, le Portugais a encore été une fois été lié au club culé lors des dernières semaines. Et un départ semblait clairement plaire à l’intéressé qui vient de réaliser un triplé historique avec les Skyblues. Pourtant, de nombreuses anicroches sont venus étioler la perspective de voir l’ancien Monégasque rejoindre le FC Barcelone. En effet, incapables de s’aligner sur les 80 millions d’euros exigés par leurs homologues anglais, d’autant plus que Pep Guardiola n’est pas forcément enclin à le voir quitter le nord de l’Angleterre. Face à toutes ses difficultés, le club catalan a lâché l’affaire selon la presse espagnole. Cette dernière avance même ce dimanche que le Barça a déjà pris des renseignements sur un ancien joueur du PSG.

La piste Lo Celso prend de l’épaisseur

En effet, selon les informations de Sport, le club catalan pourrait accélérer sur la piste Giovani Lo Celso dans les prochains jours. Depuis son départ du PSG au Betis à l’été 2019, le milieu argentin a explosé lors de sa première saison en Andalousie. Transféré dans la foulée à Tottenham, le joueur de 27 ans n’était pas parvenu à s’acclimater à l’environnement londonien et avait été prêté lors des deux dernières saisons. Et après quatre ans en transit, le natif de Rosario pourrait ainsi rebondir à Barcelone alors que Xavi est fan de son profil.

Selon le média catalan, Giovani Lo Celso, sous contrat jusqu’en 2025 avec Tottenham, ne sera pas retenu par les Spurs et ne coûtera assurément pas 80 millions d’euros. Face à cette piste "low-cost", accessible, les bonnes relations entre Tottenham et le Barça pourraient clairement faciliter l’opération, d’autant plus que les deux équipes s’affronteront en août prochain à l’occasion du trophée Joan-Gamper. A voir si Lo Celso portera le maillot du Barça ou de Tottenham d’ici là.