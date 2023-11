CAF Awards : les 5 finalistes pour le titre de meilleur jeune joueur

Comme chaque année, la CAF organise son Ballon d’or Africain désormais appelé le « CAF Awards ». Cette année, le cérémonie se déroulera le 11 décembre prochain à Marrakech. Et en attendant de connaître les finalistes au titre suprême, l’instance du football africain a dévoilé les 5 finalistes du trophée de meilleur jeune joueur africain de l’année.

Dans cette liste finale, on retrouve les Marocains Abde Ez (Betis) et Bilal El Khannouss (Genk). Les deux joueurs ont remporté la CAN U23 cet été et ont réalisé une belle saison dans leur club respectif. Le Sénégal place également deux joueurs. La jeune sensation Amara Diouf (15 ans) qui régale actuellement lors du Mondial U17 et qui a terminé meilleur joueur de la CAN U17 qu’il a remporté, est dans cette liste tout comme Lamine Camara du FC Metz. Enfin on retrouve aussi Dango Ouattara, l’ancien Lorientais qui évolue désormais à Bournemouth.