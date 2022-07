Braga : la pépite Roger Fernandes affole les cadors européens

La pépite de Braga Roger Fernandes affole plusieurs clubs européens. L'attaquant de 16 ans plaît notamment à l'Atlético de Madrid, selon [A Bola]. Sous contrat jusqu'en 2024, le plus jeune joueur à fouler les pelouses portugaises en coupe mais également en championnat et en Supercoupe du Portugal, a inscrit trois buts en 192 minutes avec le SC Braga et Carlos Carvalhal. Ce dernier est maintenant entraîneur pour le Al-Wahda FC (Émirats arabes unis).

Le crack portugais aurait reçu plusieurs offres, notamment de l'Ajax, Dortmund ou encore Newcastle. Cependant, l'agent du jeune joueur né en Guinée-Bissau assure qu'il ne partira pas malgré l'intérêt de ces clubs : « J'ai reçu des offres inhabituelles, on peut même dire folles, celles qui vous empêchent de dormir, mais tout passera par Braga. Il ne quittera Braga que lorsque Antonio Salvador (président du club) le voudra » assure-t-il. De plus, la clause libératoire serait de 40 millions d'euros pour Roger Fernandes.