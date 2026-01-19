Menu Rechercher
Commenter 104
CAN

CAN 2025, Maroc : la soufflante de Walid Regragui à Brahim Diaz

Par Allan Brevi
1 min.
Brahim Diaz @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

La finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal (1-0) a été marquée par un moment de stupeur dans le temps additionnel. Alors que les Lions de l’Atlas avaient l’opportunité d’arracher le titre sur penalty, Brahim Diaz a tenté une panenka face à Édouard Mendy. Un geste manqué, le portier sénégalais restant parfaitement sur ses appuis. Dans un contexte aussi tendu, ce choix a immédiatement suscité l’incompréhension, aussi bien dans les tribunes que sur le banc marocain.

La suite après cette publicité
M6
😱 La panenka tentée… et complètement manquée !
Un choix audacieux sur ce penalty, mais la tentative échoue… moment totalement insolite dans cette finale 🔥

Suivez la finale de la #CAN2025 en direct sur M6 et M6+ :
Voir sur X

Walid Regragui n’a d’ailleurs pas caché sa colère. Quelques secondes après la tentative ratée, le sélectionneur a passé une violente soufflante à son joueur, visiblement furieux de cette décision. En début de prolongation, Brahim Diaz a ensuite été remplacé, un changement perçu comme une sanction. Malgré son statut de meilleur buteur du tournoi, le joueur du Real Madrid a quitté cette CAN 2025 en larmes, marqué par ce penalty manqué devenu l’un des tournants majeurs de la finale. La pire finale possible pour le joueur merengue.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Brahim Díaz
Walid Regragui

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Brahim Díaz Brahim Díaz
Walid Regragui Walid Regragui
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier