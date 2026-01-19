CAN 2025, Maroc : la soufflante de Walid Regragui à Brahim Diaz

La finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal (1-0) a été marquée par un moment de stupeur dans le temps additionnel. Alors que les Lions de l’Atlas avaient l’opportunité d’arracher le titre sur penalty, Brahim Diaz a tenté une panenka face à Édouard Mendy. Un geste manqué, le portier sénégalais restant parfaitement sur ses appuis. Dans un contexte aussi tendu, ce choix a immédiatement suscité l’incompréhension, aussi bien dans les tribunes que sur le banc marocain.

Walid Regragui n’a d’ailleurs pas caché sa colère. Quelques secondes après la tentative ratée, le sélectionneur a passé une violente soufflante à son joueur, visiblement furieux de cette décision. En début de prolongation, Brahim Diaz a ensuite été remplacé, un changement perçu comme une sanction. Malgré son statut de meilleur buteur du tournoi, le joueur du Real Madrid a quitté cette CAN 2025 en larmes, marqué par ce penalty manqué devenu l’un des tournants majeurs de la finale. La pire finale possible pour le joueur merengue.