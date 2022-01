Arsenal et le Barça en concurrence pour Renato Sanches ?

Le milieu de Lille, Renato Sanches, champion d'Europe avec le Portugal en 2016 a un bon de sortie s'il souhaite quitter le Nord de la France et qu'une bonne offre se présente aux dirigeants lillois. Olivier Létang le président du club nordique l'avait d'ailleurs annoncé en octobre. Après avoir retrouvé la confiance et un bon niveau à Lille, le meilleur jeune de l'Euro 2016 verrait d'un bon œil un départ dans un grand club européen, après son passage plus que mitigé au Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Telefoot nous apprend que les anglais d'Arsenal sont prêt à proposer près de 30 millions d'euros au Lillois pour les convaincre de lâcher leur puissant milieu de terrain. Les Gunners ne sont pas les seuls sur le dossier puisque le Barça de Xavi en aurait également fait une de ses priorités au milieu. Si les deux clubs passent réellement à l'action le joueur aura le choix entredeux équipes composées de jeunes joueurs. Il aura également le choix entre un retour en Premier League, après son prêt dans le club gallois de Swansea ou alors découvrir un nouveau championnat et un pays au climat se rapprochant de celui du Portugal.