L2 : Troyes gagne enfin contre Metz

Il vaut mieux tard que jamais pour Troyes. En grande difficulté depuis la reprise en août et pointant à une dangereuse 20e place au classement en marge du coup d’envoi, l’ESTAC devait sortir le grand jeu pour se défaire de Metz, prétendant à la montée et encore invaincu en championnat.

La suite après cette publicité

Classement Ligue 2 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Metz 12 7 8 3 3 1 15 7 16 Troyes 4 7 -9 1 1 5 3 12

Dans ce match décalé de la 7e journée de Ligue 2, les Aubois ont créé la sensation en ouvrant le score avant le repos via Pape Ibnou Ba, oublié dans la surface messine (1-0, 41e). Dos au mur, les Grenats ont puisé dans leurs ressources pour calmer les ardeurs des locaux dans le dernier quart d’heure grâce à un coup de casque du vétéran Ismael Traore (1-1, 78e). Puis, un penalty transformé par Renaud Ripart quelques minutes plus tard (2-1, 81e) a permis à l’ESTAC de glaner les trois points pour la première fois de la saison. Ainsi, Troyes décolle au classement tandis que Metz marque le pas et manque l’opportunité de revenir à hauteur du Paris FC, tombeur plus tôt dans la journée du Red Star (1-3).