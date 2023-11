Argentine, AS Roma : ça se gâte pour Leandro Paredes

Leandro Paredes n’a pas coûté bien cher à l’AS Roma. Transféré en échange de 2 M€ (+ 2 M€ de bonus), le milieu de terrain argentin de 29 ans n’a pas plombé les finances giallorosse. Venu dans la cité romaine pour combler le départ de Nemanja Matic au Stade Rennais, Paredes a disputé 15 des 16 matches officiels joués par la bande de José Mourinho depuis le début de la saison.

Titulaire à la Roma, mais…

Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international albiceleste se sent bien dans la capitale italienne. « Je vais bien, je suis heureux à la Roma. J’ai trouvé un entraîneur qui m’a donné beaucoup de confiance, je joue tous les matches. J’espère que ça va continuer comme ça. Il prête toujours attention à notre équipe nationale et à nos joueurs, il aime nous regarder », avait-il déclaré à Sky le 15 novembre dernier, avant d’évoquer son autre plaisir de joueur : retrouver l’équipe nationale.

« Jouer dans cette équipe nationale est pour moi une grande fierté et un privilège, pouvoir le faire à la Bombonera sera encore plus beau. Nous n’arrêtons jamais de parler. Chaque fois que nous nous séparons, nous discutons, nous comptons le temps qu’il nous faut pour nous retrouver ». Pourtant, Il Corriere dello Sport nous dresse un bilan peu flatteur de l’ancien milieu du PSG. Le quotidien explique que des doutes existent au sein de la Roma.

Devenu remplaçant avec l’Argentine

Paredes est certes un titulaire de Mourinho, mais ses performances sont jugées très éloignées de celles de Matic. Chez les Giallorossi, on considère d’ailleurs que c’est le Paredes très mitigé de la Juventus qui les a rejoints et non le Paredes intéressant du Zenit (2017-2019). Le positionnement de l’Argentin en meneur obligerait même Mourinho à aligner Bryan Cristante sur les côtés, affaiblissant ainsi l’équipe lors des phases défensives.

Une remise en question à la Roma qui a également des conséquences avec l’Argentine. En sélection, Paredes a clairement perdu son statut de titulaire. Lors du rassemblement de septembre, il n’a joué que 11 minutes face au Paraguay (pas joué contre le Pérou). Et ce mois-ci, il n’a pas été utilisé face à l’Uruguay et n’a disputé que 20 minutes du choc face au Brésil. Paredes relèvera-t-il la tête ? À Rome, en tout cas, les deux dernières recrues arrivées en provenance de Paris (Paredes et Sanches en prêt) n’ont pas la cote.