FC Nantes - OL : les compositions sont tombées

La 33e journée de Ligue 1 offre un duel intéressant entre le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais. A domicile, les Canaris optent pour un 4-4-2 avec Alban Lafont dans les cages derrière Fabio, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Pallois et Charles Traoré. Imran Louza, Pedro Chirivella, Moses Simon et Ludovic Blas se retrouvent au milieu de terrain. Enfin, Kalifa Coulibaly et Randal Kolo-Muani sont associés en attaque.

De son côté, l'Olympique Lyonnais s'articule en 4-2-3-1 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Le Portugais peut compter sur Léo Dubois, Marcelo Guedes, Jason Denayer et Maxwel Cornet en défense. Maxence Caqueret et Bruno Guimaraes assurent le double pivot. Seul en pointe, Islam Slimani est soutenu par Karl Toko Ekambi, Lucas Paqueta et Memphis Depay.

Les compositions

FC Nantes : Lafont - Fabio, Castelletto, Pallois, Traoré - Blas, Chirivella, Louza, Simon - Coulibaly, Kolo Muani

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Caqueret, Guimaraes - Toko Ekambi, Paqueta, Depay - Slimani