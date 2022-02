Liverpool - Leicester : les compositions officielles

Rencontre capitale pour Liverpool dans la course au titre ce soir à Anfield. Les Reds reçoivent les Foxes de Leicester, mal en point en cette saison 2021-2022 (match à suivre en direct commenté sur FM à 20h45). Les joueurs de Jürgen Klopp sont à 12 longueurs de Manchester City au classement mais ont deux matches de retard. Victoire impérative aujourd’hui pour Liverpool si les Scousers veulent encore croire au titre.

La suite après cette publicité

Du côté de la formation de Klopp, Sadio Mané, récemment vainqueur de la CAN avec le Sénégal est logiquement absent. Son compair habituel d’attaque, Mo Salah sera lui sur le banc pour débuter cette rencontre. Le trio d’attaque est donc constitué de Jota, Firmino et de Diaz, la nouvelle recrue de Reds. Des absences de taille également pour les Foxes. Vardy et Castagne sont tous deux blessés à la cuisse. Evans, le patron de la défense de Leicester est lui aussi blessé. Brendan Rodgers a donc décidé d’aligner Daka à la pointe de son attaque.

Les compositions d'équipe :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Thiago, Jones - Jota, Firmino, Diaz

Leicester : Schmeichel - Justin, Amartey, Ndidi, Thomas - Albrighton, Soumaré, Maddison, Dewsbury-Hall - Lookmann, Daka