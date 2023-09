JT Foot Mercato : le Real Madrid en pleine tempête 

Gros coup de chaud au Real Madrid

La suite après cette publicité

Le Real Madrid prône l’excellence, alors forcément, la première défaite de la saison en Liga dans le derby madrilène face à l’Atlético de Madrid n’est pas passée inaperçue. Battus sur le score de 3-1, les hommes de Carlo Ancelotti ont été dépassés par l’efficacité offensive des Colchoneros. Plusieurs joueurs sont passés à côté de ce choc, dont David Alaba, qui s’est excusé sur ses réseaux sociaux. Le Brésilien Rodrygo est aussi passé à côté de son match. Critiqué par la presse espagnole, Rodrygo sait qu’il devra vite faire mieux s’il veut garder les faveurs du Santiago-Bernabéu. Si ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, vous le savez, les premiers responsables dans les défaites, ce sont souvent les entraîneurs. Carlo Ancelotti est notamment pointé du doigt par la presse espagnole avec cette défaite qui révèle au grand jour les difficultés du Real Madrid cette saison. En haut lieu, la recherche de son successeur a débuté. À en croire les informations de Radio Marca, le premier favori pour remplacer Ancelotti est Xabi Alonso. En revanche, nouvelle tuile pour Arda Güler qui avait pourtant fait son retour à l’entraînement. Alors qu’Ancelotti annonçait cet après-midi en conférence de presse que le Turc serait disponible en vue du match de demain face à Las Palmas, le Real Madrid a annoncé une nouvelle blessure du joueur. pour une durée comprise entre 3 et 4 semaines. Il y a quand même une bonne nouvelle avec le retour imminent de Vinicius Jr ! Le Brésilien a posté un cliché de lui-même en train de courir balle au pied.

Nouvelle polémique Neymar

À l’étranger, Neymar Jr continue d’être au centre des polémiques malgré son départ en Arabie saoudite cet été. S’il avait bien démarré son aventure avec Al-Hilal, il fait de nouveau parler de lui. A la suite d’un match nul face à Navbahor, le Brésilien aurait été sérieusement recadré par le coach Jorge Jesus. En réponse, le numéro 10 aurait demandé sa tête aux dirigeants du club saoudien. Avant que tout cela ne s’envenime, l’intéressé est sorti du silence sur ses réseaux sociaux et a tenu à démentir ces rumeurs. «Des mensonges. Vous devez arrêter de croire ces choses. Des pages comme celle-ci, avec des millions d’abonnés, ne peuvent pas continuer à publier de fausses nouvelles. Avec tout le respect du monde, je vous demande d’arrêter cela. C’est très irrespectueux», a-t-il écrit. Même à l’autre bout du monde, on n’a pas fini d’entendre parler de Neymar…

À lire

Real Madrid : Carlo Ancelotti répond à la rumeur Xabi Alonso

Les officiels du jour

Grzegorz Krychowiak a annoncé via ses réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière internationale. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui évolue aujourd’hui en Arabie saoudite du côté d’Abha Club, tire sa révérence après 100 capes avec la Pologne. Puis l’Algérie retire sa candidature pour les CAN 2025 et 2027. Dans son communiqué, la Fédération algérienne de football explique cette décision par une volonté de se tourner vers le développement du football sur son sol. Et c’est officiel, la rencontre entre l’Ajax et Feyenoord va être rejouée. «Interrompue suite à des jets de projectiles des supporters ajacides, la suite du match Ajax - Feyenoord se jouera le mercredi 27 septembre à partir de 14h00, sans public », peut-on lire dans le communiqué.