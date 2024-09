PSG - Girona : Willian Pacho a réalisé son rêve

Arrivé cet été dans la capitale française, Willian Pacho (22 ans) disputait son premier match de Ligue des Champions, mercredi soir, face à Girona. De passage en zone mixte après la victoire des siens (1-0), le défenseur équatorien du PSG ne cachait pas sa joie malgré les difficultés rencontrées par les hommes de Luis Enrique. «On savait que Gérone sait faire de belles choses avec le ballon. On a ajusté certaines choses et on a bien fini. On voulait être vigilants, et on a pu faire la différence sur la fin. On savait qu’il fallait insister, rester patient. Le football est comme ça. Au final, on a réussi à marquer».

Relancé sur ses débuts dans la Ville Lumière, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort ne boudait pas non plus son plaisir. «Je suis très content. Aujourd’hui (mercredi), c’est un jour très important pour moi, car quand j’étais petit, je rêvais de disputer la Ligue des champions. J’accomplis un rêve. Concernant ma place dans l’équipe, je fais ce qu’on me demande. Je donne tout à l’équipe». Une intégration pour le moins réussie.