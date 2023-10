Un ancien président du Barça flingue Florentino Pérez

La guerre est déclarée entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Depuis plusieurs mois déjà, les relations entre les deux écuries sont tendues. Mais un tweet d’un membre du conseil d’administration au sujet de Vinicius Junior a mis le feu aux poudres. «Ce n’est pas du racisme, il (Vinicius Jr, ndlr) mérite une baffe pour avoir fait le clown et le plaisantin. Que représentent ces passements de jambes inutiles et sans intérêt au milieu de terrain ?», a écrit Mikel Camps, qui a retiré rapidement son message. Mais le mal était fait. Florentino Pérez a décidé de ne pas se rendre au match de demain. Questionné au sujet de cet épisode, Joan Gaspart, ancien président de l’écurie catalane, a critiqué le boss du Real Madrid. Ses propos sont relayés par Marca.

«J’espère qu’il viendra (…) Que voulez-vous de plus, pour que nous nous mettions à genoux pour demander pardon ? Qu’un dirigeant ait pu dire quelque chose qui ne lui a pas plu, je le comprends personnellement. Il n’aurait pas dû le faire. Mais il l’a fait. Et alors ? Barcelone s’est déjà excusé. Cela justifie-t-il que toute une institution comme le Real Madrid empêche son président de venir présider un match ? S’il vous plaît… soyons sérieux. Florentino Pérez est une personne merveilleuse en tant que président et homme d’affaires, mais dans ce cas, il va loin. Si c’est la raison… Si l’entité du Barça avait dit qu’elle était d’accord avec cette déclaration, qu’elle la signait et la confirmait, j’aurais compris. Mais Rafa Yuste a dit tout le contraire. Il a dit qu’il ne le comprenait pas. Je souscris absolument à cette affirmation. Que faut-il faire de plus pour qu’il vienne présider un match en tant que président d’une institution comme le Real Madrid ? Ma question à voix haute à mon ami Florentino Pérez est que veux-tu de plus ? Si c’est la raison pour laquelle tu ne viens pas samedi… que veux-tu de plus ? Si c’est une excuse parce que vous ne vouliez pas venir et ce dirigeant vous l’a donné en disant quelque chose de mal… eh bien, dites-le.» Le message est passé…