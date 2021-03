LdC, PSG : Neymar finalement apte face au Barça ?

Et si le Paris Saint-Germain pouvait compter sur Neymar pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone ? Blessé depuis le 10 février dernier aux adducteurs, le milieu offensif brésilien s'est évertué à mettre toutes les chances de son côté pour optimiser sa récupération. Un travail invisible quotidien qui pourrait porter ses fruits. Selon les informations de l'Equipe, la blessure de l'international auriverde s'est bien résorbée et le numéro dix parisien ne fréquente plus l'infirmerie du PSG.

Mieux, l'intéressé a refoulé les pelouses du centre d'entraînement Ooredoo ce jeudi. Neymar a ainsi participé au début de la séance collective avant de suivre un programme aménagé avec certains blessés. Dans son entourage, on se voudrait résolument optimiste pour voir l'ancien Barcelonais dans le groupe parisien mercredi. Si une titularisation parait utopique, sa présence sur le banc reste clairement envisageable. Voilà qui devrait donner le sourire aux supporters du champion de France...