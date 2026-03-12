Habib Beye prévient les jeunes de l’OM

Habib Beye n’a pas peur de faire confiance aux jeunes joueurs de la réserve. Il l’a déjà démontré au Stade Rennais avec Jérémy Jacquet, Djaoui Cissé et Abdelhamid Ait Boudlal par exemple. Il souhaite faire la même chose à l’OM et c’est justement l’une des volontés du club depuis quelques années. Le jeune Ange Lago, arrivé au club en 2023, était par exemple dans le groupe à Toulouse le week-end dernier. D’autres sont présents aux entraînements et on devrait en voir quelques-uns si la fin de saison le permet.

«On en a maintenant à tous nos entraînements. C’est la volonté de Medhi (Benatia, directeur du football) de venir pousser. On a quand même Nayef (Aguerd) et Leo (Balerdi) absents. Il y a des joueurs à ce poste. Il ne faut pas avoir peur de les montrer. S’ils arrivent à maintenir l’intensité à l’entraînement, c’est qu’ils peuvent jouer en match», assure-t-il tout en précisant qu’il ne faut pas non plus les brûler. «Je veux qu’ils rentrent dans le meilleur des contextes. Je pense que c’est important d’avoir 3 jeunes tout le temps à l’entraînement. C’est ce qu’on veut avec Medhi, le club et Frank McCourt. Si on donne de la place, on sera en capacité d’en sortir quelques-uns».